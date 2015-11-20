Россия заявила о пуске 18 крылатых ракет по ИГ в Сирии

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Двадцатого ноября корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по семи целям в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Все цели поражены, — сказал Шойгу.

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Напомнить, в Генштабе РФ заявляют, что запустили 12 крылатых ракет воздушного базирования по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ударов уничтожены склады ГСМ, командный пункт и штаб-квартира ИГ.