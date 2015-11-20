Задержанный в Кувейте боевик ИГИЛ заявил, что покупал оружие в Украине для террористов в Сирии - AP

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Государственное агентство новостей сообщило, что лидер группы ливанец по имени Усама Кхят, который вербовал новобранцев в ряды ИГИЛ и занимался вопросами финансирования признался, что он закупал оружие в Украине.

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Через Турцию он направлял его бойцам "Исламского государства" в Сирии, сообщила агентству министр внутренних дел, цитирует сообщение AP.

Как сообщал УНИАН, террорист-смертник, который в конце сентября подорвал себя в Ираке, был завербован в ряды "Исламского государства" на территории Украины.