Задержанный в Кувейте боевик ИГИЛ заявил, что покупал оружие в Украине для террористов в Сирии - AP
08:02, 20 ноября 2015Мир
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Министерство внутренних дел Кувейта сообщило об аресте в стране шести человек различных национальностей, которые подозреваются в причастности к ИГИЛ.
REUTERS
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Государственное агентство новостей сообщило, что лидер группы ливанец по имени Усама Кхят, который вербовал новобранцев в ряды ИГИЛ и занимался вопросами финансирования признался, что он закупал оружие в Украине.
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Через Турцию он направлял его бойцам "Исламского государства" в Сирии, сообщила агентству министр внутренних дел, цитирует сообщение AP.
Как сообщал УНИАН, террорист-смертник, который в конце сентября подорвал себя в Ираке, был завербован в ряды "Исламского государства" на территории Украины.
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