В Харькове действуют вербовщики боевиков "Исламского государства" – Аl Jazeera

Об этом каналу Аl Jazeera рассказал отец смертника, член парламента Иордании Мазен Далаин, пишет Европейская правда.

По словам мужчины, его сын Мухаммед был завербован в ИГИЛ парой азербайджанцев, проживающих в Харькове. Депутат отметил, что мужчину-вербовщика звали Ибрагим, а его жену, которая вербовала женщин – Сумая.

До этого 23-летний Мухаммед изучал медицину в одном из харьковских университетов.

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"Эта пара активно вербовала молодых страстных мусульманских студентов к борьбе на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке", - рассказал Далаин.

Он также отметил, что вместе с его сыном к ИГИЛ присоединилась и его жена – гражданка Украины. Первую поездку в Ирак они осуществили в феврале, в июне же окончательно покинули территорию Украины, чтобы воевать за ИГИЛ.

Отмечается, что вместе с ними к "Исламскому государству" присоединились пары из Чечни и Туниса.

Отец террориста-смертника утверждает, что бывал в Украине и не замечал за своим сыном смены настроений. Он рассказал, что говорил с ним об "Исламском государстве" и убеждал сосредоточиться на учебе, а потом вернуться в Иорданию.

В то же время Мухаммед был не единственным иорданским студентом Харькова, который вступил в ИГИЛ. Руководитель иорданской общины Харькова Раки Равашде утверждает, что по крайней мере еще один иорданец вместе с украинской женой вступили в ряды ИГИЛ.

Издание отмечает, что в Украине обучается 5 тыс. студентов из Иордана, из них около 1,5 тыс. – в Харькове.