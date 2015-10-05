В Харькове действуют вербовщики боевиков "Исламского государства" – Аl Jazeera
Террорист-смертник, который на прошлой неделе подорвал себя в Ираке, был завербован в ряды "Исламского государства" (ИГИЛ) на территории Украины.
Об этом каналу Аl Jazeera рассказал отец смертника, член парламента Иордании Мазен Далаин, пишет Европейская правда.
По словам мужчины, его сын Мухаммед был завербован в ИГИЛ парой азербайджанцев, проживающих в Харькове. Депутат отметил, что мужчину-вербовщика звали Ибрагим, а его жену, которая вербовала женщин – Сумая.
До этого 23-летний Мухаммед изучал медицину в одном из харьковских университетов.
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"Эта пара активно вербовала молодых страстных мусульманских студентов к борьбе на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке", - рассказал Далаин.
Он также отметил, что вместе с его сыном к ИГИЛ присоединилась и его жена – гражданка Украины. Первую поездку в Ирак они осуществили в феврале, в июне же окончательно покинули территорию Украины, чтобы воевать за ИГИЛ.
Отмечается, что вместе с ними к "Исламскому государству" присоединились пары из Чечни и Туниса.
Отец террориста-смертника утверждает, что бывал в Украине и не замечал за своим сыном смены настроений. Он рассказал, что говорил с ним об "Исламском государстве" и убеждал сосредоточиться на учебе, а потом вернуться в Иорданию.
В то же время Мухаммед был не единственным иорданским студентом Харькова, который вступил в ИГИЛ. Руководитель иорданской общины Харькова Раки Равашде утверждает, что по крайней мере еще один иорданец вместе с украинской женой вступили в ряды ИГИЛ.
Издание отмечает, что в Украине обучается 5 тыс. студентов из Иордана, из них около 1,5 тыс. – в Харькове.