Керри: США имеют возможности одолеть ИГ быстрее, чем "Аль-Каиду"

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы начали нашу борьбу против "Аль-Каиды" в 2001 году и нам потребовалось несколько лет, прежде чем мы смогли ликвидировать Усаму бин Ладена и других ее руководителей, а также нейтрализовать их как действующую силу. Мы надеемся сделать это же с ИГ гораздо быстрее, и у нас есть возможности для этого", - сказал Керри.

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Как сообщал УНИАН ранее, руководитель пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки пока не координируют с Россией военные действия против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, но не исключают такую возможность в будущем.