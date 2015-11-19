Во время рейдов в Бельгии задержаны 9 человек, подозреваемых в причастности к парижским терактам

По официальным данным, двое из них считаются непосредственными организаторами атак во французской столице, передает Би-би-си.

Ранее в четверг сообщалось о том, что бельгийская полиция проводит обыски по шести адресам в разных районах и пригородах Брюсселя. Полиция рассчитывала обнаружить сообщников одного из смертников, взорвавших себя на стадионе в Париже.

По данным местных СМИ, рейды проводились в том числе и в пригородном районе Моленбек, где проживает множество выходцев из арабских стран. По данным следствия, именно в этом районе жил Абдельхамид Абауд, которого считают главным организатором нападения во Франции.

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В четверг прокурор Парижа сообщил, что Абдельхамид Абауд погиб во время спецоперации французских спецназовцев 18 ноября в Сен-Дени.

Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 129 человек, около 300 получили ранения.