В Париже нашли "конспиративную квартиру", где могли собираться террористы
02:53, 17 ноября 2015Мир
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Французские силовики, занимающиеся расследованием серии терактов в Париже 13 ноября, обнаружили конспиративную квартиру, которую один из террористов снял за неделю до нападений.
REUTERS
Об этом пишет Дождь со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, полиция провела обыски в квартире в северо-восточном пригороде Парижа Бобиньи. Он расположен в департаменте Сен-Сен-Дени, где сосредоточено высочайшее в стране число иммигрантов из Северной Африки и их потомков. Квартиру снял за неделю до терактов Брахим Абдеслам, который подорвал себя на бульваре Вольтер.
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При обыске в квартире были обнаружены ноутбуки и смартфоны. Следователи считают, что на конспиративной квартире могли собираться сообщники, обсуждавшие подготовку к терактам.
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