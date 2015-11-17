В Париже нашли "конспиративную квартиру", где могли собираться террористы

Об этом пишет Дождь со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, полиция провела обыски в квартире в северо-восточном пригороде Парижа Бобиньи. Он расположен в департаменте Сен-Сен-Дени, где сосредоточено высочайшее в стране число иммигрантов из Северной Африки и их потомков. Квартиру снял за неделю до терактов Брахим Абдеслам, который подорвал себя на бульваре Вольтер.

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При обыске в квартире были обнаружены ноутбуки и смартфоны. Следователи считают, что на конспиративной квартире могли собираться сообщники, обсуждавшие подготовку к терактам.