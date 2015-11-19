"Мы ударим по самому центру США": Боевики ИГ анонсировали теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне - CNN (видео)

Террористическая группировка «Исламское государство» анонсировала теракты в Нью-Йорке.

CNN публикует видео, сделанное боевиками, на котором молодой человек монтирует взрывное устройство, затем складывает его за пазуху кожанной куртки, а затем на экране появляется полный людей и автомобилей Геральд-сквер, пишет Новая газета.

«Значение понятно: следующая цель — Нью-Йорк», — комментирует видео корреспондент американского телеканала.

Представитель полиции Нью-Йорка Стивен Дэвис заявил Reuters, что определенной угрозы городу пока нет, но правоохранительные органы сохраняют высокую степень бдительности.

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В то же время ИГ обещает нанести удары не только по Нью-Йорку, но и по Вашингтону.

«Все государства, принимающие участие в крестовом походе, получат то, что получила Франция. Мы ударим по самому центру США в Вашингтоне так же, как мы ударили по центру Франции в Париже», — говорится в заявлении боевиков.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.

Ответственность за теракты взяли на себя боевики "Исламского государства".