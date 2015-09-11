В США вспоминают жертв теракта 11 сентября (фоторепортаж)
11:49, 11 сентября 2015Мир
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В результате трагедии погибло почти 3 тысячи человек.
REUTERS
Сегодня в США вспоминают жертв трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.
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Трагедия унесла жизни почти 3 тысяч человек и стала поворотным моментом во внутренней и внешней политике США.
11 сентября мир вспоминает жертв террористического акта в Нью-Йорке
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