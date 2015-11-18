Задержанные в Сен-Дени предполагаемые боевики ИГИЛ планировали новые теракты в Париже - Reuters
12:17, 18 ноября 2015Мир
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Предполагаемые члены террористической группировки "Исламское государство", которые прячутся в квартире в Сен-Дени и частично задержаны полицией, готовили новые теракты в Париже.
REUTERS
Атаки должны были состояться в деловом квартале в пригороде Парижа Ла-Дефанс, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
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В ходе спецоперации в Сен-Дени полиция намеревалась задержать предполагаемого организатора терактов Абдельхамида Абауда а также Салах Абдеслама, который находится в международном розыске. Пока неизвестно, есть ли они среди погибших или задержанных.
Как сообщал УНИАН, французская полиция продолжает спецоперацию в Сент-Дени, северном пригороде Парижа, в результате которой были убиты трое террористов.
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