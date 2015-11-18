В ходе спецоперации под Парижем ранены четверо полицейских

Четыре сотрудника полиции получили ранения в ходе спецоперации, которая проходит в пригороде Парижа Сен-Дени утром в среду, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Подробности произошедшего, а также степень тяжести ранений полицейских не сообщается.

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В среду утром полицейский спецназ предпринял операцию в северном пригороде Париже Сен-Дени, где в одной из квартир укрылась группа предполагаемых террористов, причастных к серии терактов 13 ноября. По данным СМИ, одной из целью операции является подозреваемый в организации этих нападений Абдельхамид Абауд.

Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых в терроризме, а также о ликвидации от двух до трех боевиков. Среди ликвидированных в ходе спецоперации — женщина с поясом со взрывчаткой.