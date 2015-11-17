The Guardian: Разведка знала об экстремистской деятельности подозреваемых в парижских терактах

Однако спецслужбы не предприняли никаких мер для того, чтобы нейтрализовать потенциально опасных боевиков, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Guardian.

"Чем больше открывается информации о терактах в Париже 13 ноября, тем очевиднее становится, что и французские, и бельгийские спецслужбы знали об экстремистской деятельности задержанных в подозрении в причастности к совершению терактов", - отмечает издание.

Так, у силовиков Бельгии и Франции были досье на задержанных, в которых они были обозначены как радикалы. По крайней мере, пятеро из задержанных воевали в Сирии, а затем спокойно вернулись к своим домам во Франции или Бельгии.

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"То, что мы знаем, что большинство этих людей вернулись из Сирии и никто не остановил их", - цитирует The Guardian Натали Жулье, члена комитета иностранных дел и обороны французского Сената.

В Бельгии уже создана парламентская комиссия по надзору за деятельностью разведывательных служб страны и начато расследование о служебной халатности сотрудников спецслужб накануне атаки.

Издание также пишет о том, что французская полиция вела досье на одного из нападавших на "Стад де Франс", Омара Исмаила Мастефа, с 2010-го года.

Известно, что Мастеф отправился в Сирию в 2013 году и вернулся во Францию весной 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что США вели слежку за организатором атак в Париже еще до совершения терактов. Отмечается, что силы возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" в Сирии планировали выследить 27-летнего Абдельхамида Абауда при помощи данных разведки и уничтожить ударом беспилотника, однако им не удалось сделать это.