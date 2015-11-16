Генсек ООН планирует посетить КНДР - СМИ
03:10, 16 ноября 2015Мир
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Генсек ООН Пан Ги Мун на этой неделе планирует посетить Северную Корею.
REUTERS
Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на источник в Организации объединенных наций.
Отмечается, что это будет первый визит Пан Ги Муна в Пхеньян в качестве руководителя ООН.
Запланированный визит в КНДР повышает надежду на улучшение отношений между двумя странами Корейского полуострова, а также на решения проблемы северокорейской ядерной программы.
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Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Су Ен с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Совет Безопасности ООН превратился в "посмешище" после того, как запретил КНДР запускать спутники и проводить ядерные испытания.
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