Неопознанные самолеты нанесли удары по позициям боевиков ИГ в Ливии - СМИ
05:01, 30 октября 2015Мир
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Неопознанные военные самолеты нанесли удары по позициям боевиков "Исламского государства" в районе ливийского города Сирт.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это уже второй авиаудар по позициям ИГ в Сирте за текущий месяц. При этом, ни международно признанное правительство Ливии, ни другие враждующие группировки пока не взяли на себя ответственность за авиаудары.
"Мы услышали военные самолеты около полуночи, потом были мощные взрывы", - отметили изданию свидетели.
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Информации о пострадавших не сообщается.
Ранее УНИАН сообщал, что правительства США и пяти стран Евросоюза - Франции, Германии, Италии, Британии и Испании - поддержали созданное в Ливии правительство национального единства.
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