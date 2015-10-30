Неопознанные самолеты нанесли удары по позициям боевиков ИГ в Ливии - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это уже второй авиаудар по позициям ИГ в Сирте за текущий месяц. При этом, ни международно признанное правительство Ливии, ни другие враждующие группировки пока не взяли на себя ответственность за авиаудары.

"Мы услышали военные самолеты около полуночи, потом были мощные взрывы", - отметили изданию свидетели.

Читайте такжеHuman Rights Watch обвинила Россию в военных преступлениях на территории Сирии

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал, что правительства США и пяти стран Евросоюза - Франции, Германии, Италии, Британии и Испании - поддержали созданное в Ливии правительство национального единства.