В Пентагоне на 99% уверены, что уничтожили Джихади Джона – Fox News
Как известно, американский беспилотник нанес удар по главному палачу ИГИЛ.
Об этом сообщили высокопоставленные чиновники в Минобороны США, передает Fox News.
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"Мы на 99% уверены, что достали его", - цитирует издание своего собеседника.
Как сообщалось, в четверг вечером американский дрон атаковал место, где, как считается, находился самый известный палач ИГИЛ и убийца многих иностранных заложников Мохаммед Эмвази, больше известный как Джихади Джон.
Если операция окажется успешной, смерть Эмвази подытожит более чем год попыток Запада уничтожить боевика, который стал особенно известен в августе 2014 после появления в сети видео, где он обезглавливает американского журналиста Джеймса Фоули.