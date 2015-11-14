Опубликовано видео бегства посетителей из клуба Bataclan во время теракта

11:13, 14 ноября 2015
Мир
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Журналист французской газете Le Monde Даниэль Псенни снял из своей квартиры видео, демонстрирующее бегство людей из парижского клуба Bataclan во время теракта накануне вечером.

париж теракт батаклан / lemonde.fr

Видео опубликовано на сайте издания с комментариями самого журналиста.

Запись демонстрирует бегство посетителей клуба, часть из которых ранены. Некоторые так и остаются лежать у входа в здание, будучи, по-видимому, уже мертвыми. На фоне раздаются выстрелы.

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Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибло по меньшей мере 153 человека. Ответственность за преступления взяло на себя "Исламское государство". Большинство жертв погибло в результате атаки на клуб Bataclan.

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