Опубликовано видео бегства посетителей из клуба Bataclan во время теракта
11:13, 14 ноября 2015Мир
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Журналист французской газете Le Monde Даниэль Псенни снял из своей квартиры видео, демонстрирующее бегство людей из парижского клуба Bataclan во время теракта накануне вечером.
Журналист снял из своего дома видео во время теракта / lemonde.fr
Видео опубликовано на сайте издания с комментариями самого журналиста.
Запись демонстрирует бегство посетителей клуба, часть из которых ранены. Некоторые так и остаются лежать у входа в здание, будучи, по-видимому, уже мертвыми. На фоне раздаются выстрелы.
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Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибло по меньшей мере 153 человека. Ответственность за преступления взяло на себя "Исламское государство". Большинство жертв погибло в результате атаки на клуб Bataclan.
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