Белый дом пока не подтверждает гибель палача ИГ "Джихади Джона"
Белый дом пока не подтверждает гибель палача террористической группировки "Исламское государство" Мохаммеда Эмвази, известного под именем "Джихади Джон".
"Я не уполномочен подтвердить результаты операции, это сделает министерство обороны, когда они смогут более пристально посмотреть, что произошло, и провести необходимую оценку данных", — заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Росбалт.
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Ранее пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что беспилотник в четверг вечером нанес удар в районе Ракки — фактической столицы ИГ в Сирии. Он отметил, что военные оценивают результаты операции. По информации телеканала Fox News, американские военные на 99% уверены, что Эмвази был ликвидирован.
Британец Джихади Джон из рядов ИГ стал известен после того, как в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули.
В марте СМИ опубликовали фотографию террориста из его студенческой анкеты. На снимке была видна дата рождения исламиста — 17 августа 1988 года. Кроме этого, на фотографии молодого человека в Вестминстерском университете, который он окончил, значится его имя — Мохаммед Эмвази.