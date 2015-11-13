Белый дом пока не подтверждает гибель палача ИГ "Джихади Джона"

"Я не уполномочен подтвердить результаты операции, это сделает министерство обороны, когда они смогут более пристально посмотреть, что произошло, и провести необходимую оценку данных", — заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Росбалт.

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Ранее пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что беспилотник в четверг вечером нанес удар в районе Ракки — фактической столицы ИГ в Сирии. Он отметил, что военные оценивают результаты операции. По информации телеканала Fox News, американские военные на 99% уверены, что Эмвази был ликвидирован.

Британец Джихади Джон из рядов ИГ стал известен после того, как в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули.

В марте СМИ опубликовали фотографию террориста из его студенческой анкеты. На снимке была видна дата рождения исламиста — 17 августа 1988 года. Кроме этого, на фотографии молодого человека в Вестминстерском университете, который он окончил, значится его имя — Мохаммед Эмвази.