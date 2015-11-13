Кэмерон не уверен в том, что палач ИГИЛ из Великобритании Джихади Джон уничтожен

Об этом в пятницу заявил премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Мы пока не уверены в том, что авиаудар был успешен", - приводит слова Кэмерона Agence France-Presse.

Как сообщал УНИАН, в Пентагоне на 99% уверены, что уничтожили Джихади Джона.

Напомним, в четверг вечером американский дрон атаковал место, где, как считается, находился самый известный палач ИГИЛ и убийца многих иностранных заложников Мохаммед Эмвази, больше известный как Джихади Джон.

Если операция окажется успешной, смерть Эмвази подытожит более чем год попыток Запада уничтожить боевика, который стал особенно известен в августе 2014 после появления в сети видео, где он обезглавливает американского журналиста Джеймса Фоули.

Стоит отметить, спецслужбы считают, что сумели идентифицировать его по британскому акценту и некоторым другим признакам как Мухаммеда Эмвази. По их данным, он родился в Кувейте, но рос в обеспеченной семье в Лондоне и учился там на программиста. Позднее Эмвази увлекся радикальными исламистскими идеями и в 2012 году отправился в Сирию, где примкнул к ИГ.

Как отметила газета Washington Post, боевики, захваченные в плен, характеризуют его как одного из самых жестоких террористов, принимавшего участие в допросах, пытках и убийствах заложников.