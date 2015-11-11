Украинский карикатурист потребовал извинений от российского сенатора за плагиат
Украинский художник Юрий Журавель потребовал извинений от российского сенатора Валентины Петренко за использование его работы для создания карикатуры на Charlie Hebdo.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь". Юрий Журавель намерен добиваться защиты авторских прав в суде. "Я не знаю, дойдут ли наши законы до России и сделают ли из этого там какой-то вывод", - рассказал художник. Он подтвердил, что работа, которую Петренко использовала для обличения французских карикатуристов, на самом деле изображает бывшего президента Украины Виктора Януковича с соратниками.
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Сама российский сенатор Валентина Петренко отрицает, что использованное ею изображение принадлежит украинскому художнику. Сенатор заявила, что рисунок был взят из интернета, а она лишь добавила фразу.
Валентина Петренко представила карикатуру на сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo днем 11 ноября.
В номере Charlie Hebdo, вышедшем 4 ноября, были опубликованы две карикатуры на тему крушения самолета "Когалымавиа" в Египте.