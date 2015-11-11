Украинский карикатурист потребовал извинений от российского сенатора за плагиат

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь". Юрий Журавель намерен добиваться защиты авторских прав в суде. "Я не знаю, дойдут ли наши законы до России и сделают ли из этого там какой-то вывод", - рассказал художник. Он подтвердил, что работа, которую Петренко использовала для обличения французских карикатуристов, на самом деле изображает бывшего президента Украины Виктора Януковича с соратниками.

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Сама российский сенатор Валентина Петренко отрицает, что использованное ею изображение принадлежит украинскому художнику. Сенатор заявила, что рисунок был взят из интернета, а она лишь добавила фразу.

Валентина Петренко представила карикатуру на сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo днем 11 ноября.

В номере Charlie Hebdo, вышедшем 4 ноября, были опубликованы две карикатуры на тему крушения самолета "Когалымавиа" в Египте.