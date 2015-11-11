Муж-бизнесмен и карьера биомедика: Reuters рассказал о старшей дочери Путина Марии Фаассен

Об этом сообщает Reuters, подчеркнув, что в достоверных источниках найти ее фотографий во взрослом возрасте не удалось.

Согласно сообщению, Мария, родившаяся 28 апреля 1985 года, изучала биологию в Санкт-Петербургском университете и медицину в Московском государственном университете.

По сообщениям в российской и западной прессе, она вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Йооста Фаассена. В некоторых статьях утверждалось, что она в течение некоторого времени жила в Нидерландах, но эта информация не подтверждена.

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Ранее в этом году Путин сказал, что обе его дочери живут в Москве, но не привел никаких деталей.

По данным Reuters, Мария сейчас носит фамилию Фаассен и под этим именем делает карьеру в сфере биомедицины, специализируясь на эндокринной системе, которая контролирует гормоны.

Так, на сайте системы "Истина", которой пользуются ученые и научные работники МГУ, она обозначена как соавтор пяти трудов, опубликованных за последние два года. Один из них называется "Состояние антиоксидантной системы крови у пациентов с акромегалией".

Она также является соавтором книги об "идиопатической низкорослости" у детей, опубликованной в этом году издательством Lambert Academic Publishing. Мария - кандидат наук в Эндокринологическом научном центре в Москве, который ведет благотворительную программу "Альфа-Эндо", помогающую детям с эндокринными заболеваниями. На официальном сайте проекта выложена презентация, сделанная Марией.

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Как отмечается, Фаассен сообщила Reuters по электронной почте, что запросы об информации по поводу научного центра должны быть адресованы его руководству. Она не ответила на вопросы о том, когда она вышла замуж, и повлиял ли пост отца на ее карьеру.

"Альфа-Эндо" финансируется Альфа-банком, крупной российской финансовой организацией с дочерними структурами в США, Великобритании и на Кипре. Самым крупным акционером является Михаил Фридман, миллиардер с интересами в банковской, энергетической и телекоммуникационной сферах. Представитель банка сказал: "Альфа-банк и Альфа-групп, в широком смысле, выступают спонсорами проекта и все... Мы не в курсе, кто еще участвует в проекте".

Муж Марии в свою очередь работал в Газпромбанке, крупном кредиторе, имеющем тесные связи с окружением Путина. По крайней мере, до августа этого года Йоррит Йоост Фаассен упоминался в качестве заместителя руководителя российской консалтинговой компании МЭФ-Аудит на ее официальном сайте. Его имя больше не значится на сайте, и он не ответил на просьбу о комментарии.