СМИ: численность российских военных в Сирии составляет примерно 4 тысячи человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах США и независимых экспертов, передает Украинская правда.

По словам источников, на начало российской военной операции в Сирии 30 сентября, военных РФ в этой стране было около 2 тыс. человек. Однако затем российский военный контингент увеличился почти вдвое. Кроме того выросло количество баз, которые используется Россией.

Три источника со ссылкой на данные американской разведки утверждают, что Россия потерпела в Сирии военные потери. При этом они добавили, что конкретных цифер не имеют.

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Сообщается также, что США имеют в регионе обширные разведывательные активы.

Министерство иностранных дел России отказалось назвать численность российских военных в Сирии или прокомментировать информацию о жертвах. Reuters пишет, что Минобороны РФ никак не отреагировало на письменные запросы агентства по этому поводу.