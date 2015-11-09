Египетские силовики собирают данные о работниках отелей, в которых отдыхали туристы с А321

Об этом со ссылкой на новостной портал "Аль-Масри аль- Яум" сообщает ТАСС.

В частности, силовиков прежде всего интересуют те работники отелей, которые в силу своих профессиональных обязанностей имеют доступ к номерам гостей. Речь идет об уборщиках и другом обслуживающем персонале.

Кроме того, прокуратура Египта уже заслушала показания 30 сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха, в том числе администрации. Известно, что опрошены служащие Управления воздушным движением и навигации, сотрудники служб технического обслуживания и представители авиакомпании EgyptAir.

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Как известно, египетские спецслужбы начали просматривать записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Шарм-эль-Шейха в день вылета А321, проверяя, не поднимался ли кто-то подозрительный на борт, а также изучать имеющиеся данные по всем, кто перед отправкой был внутри самолета. Помимо этого, для анализа были взяты пробы топлива, которым заправляли разбившийся российский самолет, и опрошены представители кейтеринговой компании, предоставлявшей питание для пассажиров и членов экипажа во время рейса.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.