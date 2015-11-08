Количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста достигло 45 человек

Количество жертв в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте возросло до 45 человек, сообщает ZN.ua со ссылкой на румынское издание Mediafix.

8 ноября скончалось еще три человека, получивших ранения на концерте 31 октября. Среди умерших – Богдан Эначе, барабанщик группы Goodbye to Gravity, на концерте которой 31 октября произошел взрыв. Музыкант скончался во время перелета из Румынии в Швейцарию, где ему собирались сделать операцию.

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В воскресенье, 8 ноября, 21 пострадавший был доставлен в больницы в Бельгии, Голландии, Австрии, Израиле и Германии. Восемь пациентов были переведены в больницу в Бельгии, по два в Австрии и в Израиле и один в Германии. Кроме того, восемь пациентов были доставлены в медицинские учреждения в Голландии. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в больницах Бухареста остаются 95 пострадавших, в том числе 36 в тяжелом и критическом состоянии, и 57 стабильных. Румынская власть обратилась к НАТО с просьбой предоставить самолет для транспортировки раненых в другие страны.

Напомним, вечером 31 октября в одном из ночных клубов Бухареста произошел взрыв, повлекший за собой гибель 27 человек. В момент ЧП в клубе находилось около 400 человек. Тогда сообщалось, что 88 человек были ранены.