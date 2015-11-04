Ирландцам разрешат употреблять героин, кокаин и каннабис

Об этом заявил министр Айдан О'Риордан, ответственный за ирландскую национальную стратегию по борьбе с наркотиками, сообщает The Irish Times.

По словам министра, Ирландия намерена объявить о планах декриминализации наркотиков в небольших количествах, в том числе героина, кокаина и канабиса, используемых для личного употребления, пишет Европейская правда.

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"Я твердо убежден в том, что должен быть культурный сдвиг в том, как мы относимся к употреблению психоактивных веществ, если мы хотим разорвать этот круг и сделать серьезную попытку борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью", - сказал О'Риордан.

Он добавил, что вопрос наркомании, насколько это возможно, должен быть выведен за рамки системы уголовного правосудия.

Подчеркивая различие между легализацией и декриминализацией, министр сказал, что останется преступлением продавать, распространять или получать прибыль от незаконной торговли наркотиками. Но не будет преступлением быть наркоманом.

В то же время он отметил, что официально это решение сможет принять только следующее правительство Ирландии.