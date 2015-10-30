Аваков рассказал, сколько продлится конкурс на должности в Бюро противодействия наркопреступности

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

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"Создание абсолютно новой структуры - Бюро противодействия наркопреступности - является еще одним этапом в процессе формирования новой системы Национальной полиции. Основная функция БПН – борьба с распространением наркотиков на всех уровнях, а также сбор и обработка информации для уголовного преследования виновных в наркопреступлениях... Штат БПН будет сформирован "с нуля": к отбору не будут допущены до 80% сотрудников УПНОН, в отношении которых ведутся служебные расследования подразделениями внутренней безопасности МВД. Конкурс на должности в БПН открыт как для гражданских лиц, так и для опытных оперативных сотрудников и следователей. Онлайн-анкеты принимаются на сайте МВД с 30.10.2015 по 13.11.2015", - написал министр.

По словам Авакова, все желающие кандидаты обязаны пройти тест общих навыков, который определит умение логично мыслить и уровень аналитических способностей, проверку состояния здоровья, физической подготовки, психологическое тестирование и собеседование.

"По сравнению с отбором в патрульную полицию, отбор в БПН будет «усложнен» тестом благонадежности, разработанным израильскими специалистами, и наркологическим тестом. Также к агентам БПН выдвигаются более высокие требования по физической подготовке... Для сотрудников БПН предусмотрена хорошая мотивация в виде заработной платы 9-12 тыс. грн и социальный пакет полицейского. Все кандидаты, которые успешно прошли отбор, будут отправлены на 200-часовой курс обучения. Программа обучения предусматривает интенсив по тактике и психологии, а также мастер-классы от иностранных специалистов, среди которых агенты американской Drug Enforcement Administration (DEA)", - подчеркнул министр.

Аваков добавил, что первые сотрудники БПН приступят к работе уже в конце января 2016 года.