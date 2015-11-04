СМИ: военные США начали готовить бойцов сирийской оппозиции на территории Сирии

Об этом ообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на военный источник, передают РИА Новости. Согласно информации телеканала, до сих пор специалисты из США тренировали сторонников умеренной сирийской оппозиции на территории Турции, теперь подготовка проходит в районе города Сальма на севере приморской сирийской провинции Латакия, которая расположена рядом с турецкой границей.

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"Американские офицеры начали подготовку боевиков-туркменов (сирийские туркмены, или сирийские турки) в районе Сальма в провинции Латакия. Действия по их подготовке, проходившие ранее в Турции, теперь проводятся на территории Сирии", - передает телеканал слова своего источника.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Белом доме заявили, что отправленные в Сирию американские войска специального назначения не будут принимать участие в рейдах и боевых действиях. Эти войска должны послужить фактором повышения боевой готовности, который позволит тем, кто находится на передовой в борьбе с ИГИЛ "повысить эффективность своих усилий по восстановлению контроля над захваченными территориями", - сообщили в Белом доме.