Белый дом: американские военные не будут участвовать в боевых действиях в Сирии

"Они не будут сражаться вместе с силами, действующими на территории Сирии", – подчеркнул заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс в ходе саммита по обороне, сообщает "Голос Америки".

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По словам Бена Родса, эти войска должны послужить фактором повышения боевой готовности, который позволит тем, кто находится на передовой в борьбе с ИГИЛ "повысить эффективность своих усилий по восстановлению контроля над захваченными территориями". При этом он допустил, что может возникнуть ситуация, в которой американским военным "придется противостоять врагу".

На прошлой неделе президент США Барак Обама разрешил отправить в Сирию 50 военнослужащих сил специального назначения для координации сирийских повстанческих движений и усилий международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

Американские военные прибудут в Сирию в течение следующих недель и будут оставаться там сменами не более 60 дней, рассказал высокопоставленный представитель Пентагона. Они будут базироваться в "квази-штаб-квартире" сирийских, арабских, курдских и туркменских бойцов, чтобы помочь с разработкой тактики, оперативным планированием и логистикой.

"Мы должны отправиться на места, встретиться с ними, – пояснил источник. – Личного контакта не заменит ничто".

Другой высокопоставленный источник в правительстве США рассказал в интервью "Голосу Америки", что силы спецназначения будут базироваться "относительно близко от границы" с Турцией, чтобы в случае необходимости их можно было быстро вывести из страны.

США впервые отправляют в Сирию сухопутные войска, которые не будут участвовать в конкретном рейде или миссии.