В России разбился истребитель МиГ-31

Он исчез с радаров в 150 километрах от аэродрома населенного пункта Ключи, передает РИА Новости.

На поиски был отправлен патрульный самолет Ил-38, экипаж которого по работающему аварийному радиомаяку обнаружил пилотов, купола парашютов и сигнальный костер.

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"Оба пилота потерпевшего аварию в Камчатском крае истребителя МиГ-31 успешно эвакуированы на аэродром Елизово поисково-спасательной службой Восточного военного округа, прибывшей к месту приземления летчиков сразу же после улучшения погоды в районе поиска", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

После предварительного обследования врачи заключили, что жизни пилотов ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в России на полигоне "Дубровичи" вертолет Ми-28 потерял управление и разбился во время авиашоу.

Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.