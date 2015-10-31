В России разбился истребитель МиГ-31
Вчера истребитель-перехватчик МиГ-31 не вышел на связь, когда возвращался на аэродром базирования в Камчатском крае после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Он исчез с радаров в 150 километрах от аэродрома населенного пункта Ключи, передает РИА Новости.
На поиски был отправлен патрульный самолет Ил-38, экипаж которого по работающему аварийному радиомаяку обнаружил пилотов, купола парашютов и сигнальный костер.
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"Оба пилота потерпевшего аварию в Камчатском крае истребителя МиГ-31 успешно эвакуированы на аэродром Елизово поисково-спасательной службой Восточного военного округа, прибывшей к месту приземления летчиков сразу же после улучшения погоды в районе поиска", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
После предварительного обследования врачи заключили, что жизни пилотов ничего не угрожает.
Как сообщал УНИАН, в начале августа в России на полигоне "Дубровичи" вертолет Ми-28 потерял управление и разбился во время авиашоу.
Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.