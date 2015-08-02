В России назвали причину катастрофы Ми-28 во время авиашоу (видео)
16:02, 02 августа 2015Мир
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Отказ системы управления и гидросистемы стал причиной крушения вертолета Ми-28 на полигоне "Дубровичи".
REUTERS
Об этом заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает РИА Новости.
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"Сегодня при выполнении тренировочного полета пилотажной группы "Беркуты" в момент роспуска на вертолете Ми-28 произошел отказ системы управления, сработала сигнализация об отказе второй гидросистемы и сработала речевая информация — "Отказ гидросистемы", — сказал он.
Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-28 потерял управление и разбился на полигоне во время авиашоу.
Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.
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