В России назвали причину катастрофы Ми-28 во время авиашоу (видео)

Об этом заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает РИА Новости.

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"Сегодня при выполнении тренировочного полета пилотажной группы "Беркуты" в момент роспуска на вертолете Ми-28 произошел отказ системы управления, сработала сигнализация об отказе второй гидросистемы и сработала речевая информация — "Отказ гидросистемы", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-28 потерял управление и разбился на полигоне во время авиашоу .

Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.