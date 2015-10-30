В Турции заявляют, что уничтожили 2 тысячи террористов среди боевиков ИГИЛ и курдов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал AHaber.

"Сейчас 2 тыс. террористов были убиты как внутри, так и за пределами страны", - сказал Эрдоган.

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Турция осуществляет атаки на боевиков "Исламского государства" в Сирии и на позиции курдов как внутри страны, так и на севере Ирака.

Ранее УНИАН сообщал, что Турция пригрозила ударами по сирийским курдским ополченцам, которых США считают ценными союзниками в борьбе с ИГИЛ.