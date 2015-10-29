Турция пригрозила ударами по сирийским курдам, которые являются союзниками США в борьбе с ИГИЛ

С таким заявлением выступил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Турция "сделает то, что необходимо", включая проведение дальнейших военных операций, чтобы препятствовать созданию сирийскими курдами, которых поддерживают США, автономии в городе Телль-Абъяд около турецкой границы, заявил он.

Турция входит в коалицию под руководством США и наносит удары по позициям "Исламского государства" в Сирии. Анкара считает, что заявление курдов во главе с сирийской курдской партией "Демократический союз" (PYD) об автономии города Телль-Абъяд создает угрозу национальной безопасности Турции.

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На этой неделе самолеты турецких ВВС дважды поразили позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG), после того, как они бросили вызов Анкаре и переправились к западу от реки Евфрат. Ранее премьер Турции Ахмет Давутоглу предупредил курдов, что если они это сделают, Турция будет атаковать их.

"Это было предупреждение: "Учтите. Если вы попытаетесь сделать это в другом месте, Турции не нужно будет разрешение ни от кого – мы сделаем то, что необходимо", – сказал Эрдоган, намекая, что Анкара готова бросить вызов Вашингтону, который просил ее избегать ударов по сирийским курдам и сосредоточиться на ударах по ИГИЛ.

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Эрдоган также обвинил курдский "Демократический союз" в "этнических чистках" в регионе и заявил, что западная поддержка курдских ополченцев только помогла терроризму.

"Мы полны решимости [сражаться] со всеми, кто угрожает нам вдоль сирийской границы, внутри или за ее пределами", – отметил Эрдоган.

Западные союзники теперь вооружают курдов, посетовал он. "Они [Запад] даже не признают курдский "Демократический союз" террористической организацией. Что это за нонсенс? Запад продолжает придерживаться принципа: "Мой террорист – хороший, твой – плохой".

Вооруженные силы Турции возобновили внутри страны 30-летнюю борьбу с Рабочей партией Курдистана (PKK), которая добивается автономии для турецких курдов и имеет тесные связи с этническими братьями в Сирии. По словам Эрдогана, 1 тыс. 400 бойцов PKK сражаются вместе с курдскими Отрядами народной самообороны в Сирии.

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США и Европа, как и Турция, относят PKK к террористическим организациям, но сирийские и иракские курдские группировки Вашингтон и Брюссель расценивают как ценных союзников в борьбе с "Исламским государством".