Власти Ирландии легализовали однополые браки

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Ирландии, передает "ЕвроПравда". "Президентская комиссия сегодня подписала "Билль о браке-2015", который приобрел статус закона", - говорится в сообщении.

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В мае на референдуме в Ирландии 62% избирателей поддержали предложение о том, что "брак может быть заключен в соответствии с законом двумя лицами независимо от их пола", 38% ирландцев высказались против.

Референдум стал переломным моментом в истории католической Ирландии, которая считается сторонником традиционных ценностей.

Гомосексуализм в Ирландии был легализован в 1993 году и однополые пары могли вступать в гражданские браки, но сторонники референдума считали, что такие союзы не имеют полного спектра прав и средств защиты, предоставляемых для традиционных супружеских пар.

Ватикан раскритиковал результаты референдума, назвав их "поражением для человечества".