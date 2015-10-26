В Турции в столкновениях между полицией и боевиками "Исламского государства" погибли 9 человек

Противостояния начались в понедельник утром во время рейда правоохранителей, сообщает Daily Sabah, пишет Европейская правда.

В частности во время проведения полицией обыска одного из домов боевиками ИГИЛ была подорвана взрывчатка.

В результате взрыва погибли 2 полицейских и еще четверо ранены.

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После инцидента турецкая полиция направила дополнительные спецотряды, которым удалось захватить живыми трех террористов.

Еще 7 боевиков ИГИЛ были убиты в ходе противостояния.

Напомним, "Исламское государство" является главным подозреваемым в совершении теракта в Анкаре 10 октября.

Как известно, утром 10 октября возле вокзала в Анкаре, где должна была состояться антивоенная акция, прозвучали два взрыва. В результате погибли более ста человек, более двухсот получили ранения.

Согласно сообщению полиции, примерно 14 тыс. лиц находились в районе взрывов.

Власть квалифицировала взрывы как теракт, взрывчатку на место трагедии мог пронести террорист-смертник.