В Турции в столкновениях между полицией и боевиками "Исламского государства" погибли 9 человек
В юго-восточной провинции Турции Диярбакыр произошли столкновения между полицией и боевиками террористической группировки "Исламское государство".
Противостояния начались в понедельник утром во время рейда правоохранителей, сообщает Daily Sabah, пишет Европейская правда.
В частности во время проведения полицией обыска одного из домов боевиками ИГИЛ была подорвана взрывчатка.
В результате взрыва погибли 2 полицейских и еще четверо ранены.
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После инцидента турецкая полиция направила дополнительные спецотряды, которым удалось захватить живыми трех террористов.
Еще 7 боевиков ИГИЛ были убиты в ходе противостояния.
Напомним, "Исламское государство" является главным подозреваемым в совершении теракта в Анкаре 10 октября.
Как известно, утром 10 октября возле вокзала в Анкаре, где должна была состояться антивоенная акция, прозвучали два взрыва. В результате погибли более ста человек, более двухсот получили ранения.
Согласно сообщению полиции, примерно 14 тыс. лиц находились в районе взрывов.
Власть квалифицировала взрывы как теракт, взрывчатку на место трагедии мог пронести террорист-смертник.