Турецкие власти идентифицировали смертника, который подорвался в Анкаре

12:39, 20 октября 2015
Мир
839 0

Турецкие властии идентифицировали одного из двух смертников, в результате нападения которых в Анкаре в этом месяце погибли 102 человека.

REUTERS

По сообщению прокуратуры Анкары, нападавший – молодой человек из юго-восточной Турции, брат которого совершил похожий приступ в июле.

Читайте такжеВ Турции арестовали 50 иностранцев в связи с кровавым терактом в Анкаре

Прокуратура сообщила имя мужчины – Юнус Эмре Алагоз, а также заявила, что продолжается процедура установления лица другого смертника.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил телеканалу AHaber, что всего по делу задержали 15 человек.

Напомним, 10 октября в результате двух взрывов, совершенных смертниками в центре Анкары во время антивоенной демонстрации, погибли 102 человека. По неподтвержденным данным, нападение организовало турецкое отделение группировки "Исламское государство".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter