Турецкие власти идентифицировали смертника, который подорвался в Анкаре

По сообщению прокуратуры Анкары, нападавший – молодой человек из юго-восточной Турции, брат которого совершил похожий приступ в июле.

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Прокуратура сообщила имя мужчины – Юнус Эмре Алагоз, а также заявила, что продолжается процедура установления лица другого смертника.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил телеканалу AHaber, что всего по делу задержали 15 человек.

Напомним, 10 октября в результате двух взрывов, совершенных смертниками в центре Анкары во время антивоенной демонстрации, погибли 102 человека. По неподтвержденным данным, нападение организовало турецкое отделение группировки "Исламское государство".