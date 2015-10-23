Сирийские медики опубликовали видео кровавых последствий удара авиации РФ по больнице

Медики из больницы в Сирии, которая, по их словам, была разрушена воздушными ударами российской авиации, обнародовали видеозаписи, сделанные после ударов, сообщает Радио Свобода.

Директор этой больницы в городке Сармин провинции Идлиб Мухаммад Теннари сказал, что больницу уже много раз обстреливали войска президента Сирии Башара аль-Асада, но в конце концов разрушили ее российские войска.

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Как сообщило Сирийско-американское медицинское общество, управляющее этим и десятками других больниц в Сирии, а также больницами для сирийских беженцев в соседних странах, в результате двух воздушных ударов, осуществленных с пятиминутным отступлением, погибли 12 человек, из них двое медработников и 10 гражданских, и были ранены еще не менее 28.

По данным общества, больница в Сармине стала уже девятой больницей или полевым госпиталем, подвергшемуся воздушному удару, когда Россия начала 30 сентября свою кампанию в поддержку власти Асада против его противников. Среди них были и несколько больниц Сирийско-американского медицинского общества.

Президент общества Ахмад Таракджи призвал мировое сообщество принять все меры, чтобы положить конец атакам против гражданских и предотвратить дальнейшее избрание медицинских учреждений в Сирии в качестве целей для ударов.

Первые сообщения об ударах по больнице в Сармине появились в четверг, 22 октября. В России пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова сразу отвергла их.

Тем временем в Сирии государственное агентство SANA тоже сообщало о российском воздушном ударе в Сармине. Но, по этому сообщению, удар был совершен в этом городе по штабу «террористов», как власть президента Сирии Башара аль-Асада называет всех своих противников – от экстремистской группировки «Исламское государство» или подразделения исламистской сети «Аль-Каида» до сил умеренной политической оппозиции к его режиму. Об ударе по больнице в Сармине государственное агентство не упомянуло.

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По данным сирийской оппозиции, в результате воздушных ударов российской авиации в Сирии, официально начались 30 сентября, погибли уже не менее 370 человек, из которых 127 были гражданские, среди них 36 детей и 34 женщины. Россия заявляет, что осуществляет удары только по позициям группировки «Исламское государство» или других «террористов» – присоединяясь в этом определении к понятиям власти Асада. В мире обращают внимание, что на самом деле лишь малая доля российских ударов направлена против «Исламского государства», которая сейчас почти не представляет непосредственной угрозы войскам режима Асада, а большинство этих ударов наносится по позициям противников режима, в том числе и тех, которые имеют поддержку большинства Запада и арабского мира.

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