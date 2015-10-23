Следствие по факту ДТП во Франции, в котором погибли 43 человека, продлится 2-3 месяца

Об этом заявил в городе Пюиссеген представитель местной жандармерии, сообщает ТАСС.

По его данным, на месте происшествия работает группа следователей, состоящей из 40 человек. Всего в район прибыли порядка 250 жандармов.

Представитель жандармерии сообщил, что "автомобилист, прибывший на место происшествия сразу после автокатастрофы спас нескольких пассажиров". Согласно первым данным, именно он разбил несколько стекол автобуса, чтобы пассажиры могли покинуть его.

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Сотрудник правоохранительных органов не смог уточнить, взорвался ли при столкновении бензобак грузовика или автобуса. "Но такие случаи сильного пожара на месте столкновения - большая редкость", - отметил он. "Выживший водитель автобуса находится в состоянии шока", - сказал он.

"Идентификация жертв продлится еще три дня", - добавил он.

Напомним, на юге Франции в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 43 человека. Авария произошла примерно в 57 километрах от города Бордо, автомобили загорелись после столкновения. В автобусе находились около 50 пассажиров.

Кроме того, Ксавье Саблетт, мэр городка Пюиссеген, вблизи которого произошла трагедия, заявил, что автомобильную аварию на юге Франции, жертвами которой стали десятки людей, вызвал грузовик-лесовоз, который заблокировал дорогу.