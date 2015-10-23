В Совфеде РФ не исключают, что потоки мигрантов в Европу – дело рук ИГИЛ

Слова Константина Косачева цитирует ТАСС.

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"У меня есть ощущение, что в этом есть элемент мины замедленного действия и что эта мина уже занесена в большое число европейских государств", - утверждает политик

"Эти потоки производят впечатление хорошо организованных - на мой взгляд, я не имею прямых доказательств, - но я и не исключаю, что среди организаторов могут находиться экстремистские организации, то же самое "Исламское государство", - заявил Константин Косачев.

По мнению Косачева, таким образом террористы могут "совершенно безболезненно размещать на территориях государств, которые ИГ считает для себя враждебными", своих людей.

"Мы на экранах видим плачущих женщин, несчастных детей, которые там тоже, конечно же, есть, в этом нет никакой натяжки, но там очень большое количество людей, которые с этими потоками двигаются в определенном направлении, по заданному маршруту, хорошо зная, куда они идут, какие условия пересечения границы, где можно регистрировать, где нельзя регистрироваться", - считает российский политик.

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Кроме того, член Совфеда полагает, что в миграционном кризисе, с которым сегодня столкнулся ЕС "были совершены ошибки изначально, прежде всего, Германией".

"Очевидно, что оказался недееспособным Шенгенский режим: он просто рухнул под этим напором совершенно неожиданным. И очевидно, что сейчас у Европы так и не появилось ответов на эти новые вызовы и на эти новые угрозы", - заключил Косачев.

Отметим, по данным МОМ, в Европу за год из Африки и Ближнего востока прибыли более 680 тысяч мигрантов. Ранее министр обороны Чехии Мартин Стропницкий допускает, что Россия причастна к финансированию перевозки беженцев в Евросоюз.