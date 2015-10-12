Наплыв беженцев в ЕС может финансировать Россия - министр обороны Чехии

Как передает Radio Praha, Стропницкий заявил, что не ожидает в ближайшее время ослабления потока беженцев, стремящихся в страны Евросоюза.

Он также поделился информацией, полученной от главы венгерского Минобороны, относительно перемещения мигрантов по территории Балканского полуострова к шенгенской границе.

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По словам Стропницкого, ему сообщили, что беженцев перевозят автобусы, предположительно, финансируемые из России, и у него нет оснований не доверять этому. "У меня есть информация, которую я не могу стопроцентно подтвердить, но и не верить ей у меня нет повода", - отметил он. Таким образом, считает министр, не исключено, что Россия финансирует приток беженцев в Европейский союз.

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"Я не способен это доказать, но можно задать вопросы, чьим интересам служит актуальная массивная кампания, нацеленная на Европейский союз. Я могу сказать, что сплоченный и крепкий Евросоюз уж точно стремлением Российской Федерации не является", - добавил чешский министр.