"Здесь а-ля Чечня": Российские военные в Сирии попали в объектив скрытой камеры журналистов

В разговоре, снятой скрытой камерой в городе, солдаты высказали мнение, что российские военные останутся в Сирии до самого конца, пишет Европейская правда.

"Мы от начала и до конца, скажем так. А сколько это все продлится, мы точно не скажем, сами точно не знаем. Ну, по крайней мере, скоро все закончится", - считают они.

Кроме того, как отмечается, российские военнослужащие сравнили ситуацию в Сирии с Чечней.

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"Знаете, у них (сирийцев) есть и танки, и техника - все, что нужно. Но у них просто менталитет такой. Здесь, грубо говоря, а-ля Чечня. Покупается и продается... Скажем, ту же Осетию возьмите. Генералы, которые там руководили, та же 58 армия, они сюда и отправились, они здесь занимаются боевыми действиями", - рассказал один из военнослужащих.

Согласно сообщению, министерство обороны РФ организовало для журналистов поездку на российскую авиабазу Хмеймим вблизи Латакии. Журналисты смогли понаблюдать за полетами боевых самолетов, однако им не разрешили встретиться с военнослужащими.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.