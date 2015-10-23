В Мексике из-за приближения урагана "Патрисия" началась эвакуация

Всемирная метеорологическая организация сравнивает "Патрисию" с разрушительным тайфуном "Хаян", обрушившимся на Филиппины осенью 2013 года.

Специалисты предупреждают, что тайфун может стать сильнейшим из тех, что когда-либо достигали тихоокеанского побережья Мексики, а его последствия могут быть катастрофическими, сообщает Русская служба ВВС.

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По прогнозам метеорологов, ураган может сопровождаться сильными ливнями и вызвать огромные волны.

В трех регионах страны объявлено чрезвычайное положение. Как ожидается, ураган достигнет мексиканского побережья в ближайшие сутки. Скорость ветра может достигать 300 км/ч.

В районах, которые могут пострадать от стихии, проживает около 400 тысяч человек.

Предположительно, первым делом ураган обрушится на штат Халиско, где находится популярный курортный город Пуэрто-Вальярта.