В Китае число пострадавших от тайфуна "Мучжиге" возросло до 223

Число жертв тайфуна на юге Китая возросло. Об этом, ссылаясь Центральное китайское телевидение, сообщает "ТАСС".

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В южнокитайской провинции Гуандун 223 местных жителя получили ранения и еще 7 погибли. Наибольшие разрушения стихия оставила в городе Чжаньцзян, на который обрушились вызванные тайфуном смерчи.

Сообщается, что ураганный ветер переворачивал автомобили, разрушал постройки. Повсеместно нарушены электро- и водоснабжение. Сейчас, когда сила тайфуна ослабла, начаты восстановительные работы.

Кроме того, в соседнем Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) от тайфуна пострадали 1,44 млн человек. Одного жителя административного центра ГЧАР - города Наньнина убило упавшим деревом. В автономном районе были эвакуированы 66,3 тыс. человек. Разрушено 748 домов, прямой экономический ущерб составил 175 млн юаней (27,5 млн долл.).

Большой ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям Гуанси.

Напомним, ранее в Китае погибли двое людей, и более 300 пострадали из-за тайфуна "Дуджуан". На востоке страны из-за тайфуна эвакуированы более 320 тыс. человек.