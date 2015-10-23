Стрельба в университете штата Теннесси: скончался один из раненых

Ранее сообщалось, что в результате происшествия были госпитализированы трое, передет Би-би-си.

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Как сообщает полиция Нэшвилла в Twitter, стрельба началась из-за ссоры во время игры в кости во дворе университета. Было ли это нападение или перестрелка - не сообщается. Также пока неизвестно, задержан ли стрелявший.

Напомним, неделю назад три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на вечеринке возле здания университета Нэшвилла.