СМИ назвали имя убийцы 10 человек в американском колледже (фото)

Стрелком, убившим 10 человек в американском колледже, оказался 26-летний Крис Харпер-Мерсер, сообщает Express.

Также издание отмечает, что Харпер-Мерсер покупал товары с нацистской символикой в сети Интернет.

Источники CNN также отмечают, что убийца был в бронежилете и хорошо вооружен. У него было достаточно боеприпасов, чтобы вести длительную перестрелку.

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Как сообщал УНИАН, согласно последним данным от шерифа округа Дугласа Джона Хенлина, количество погибших в результате стрельбы на территории колледжа Umpqua в Орегоне составляет 10 человек, еще семеро получили ранения. Сам нападавший был убит.

По мере событий поступали противоречивые данные о количестве жертв.

Отмечается, что накануне, в среду ночью, убийца сообщил о своих планах совершить стрельбу. Некоторые участники форума подначивали его к этому, давали советы как это лучше сделать и какое оружие использовать. По словам нападавшего, он хотел "прославиться".