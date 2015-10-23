В результате крупного ДТП во Франции погибли 42 человека - СМИ

Как сообщает ТАСС, такие цифры привел информационный телеканал iTELE.

Ранее спасательные службы сообщали о 39 погибших.

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Отмечается, что ДТП произошло рано утром на узкой дороге местного значения близ города Либурн (департамент Жиронда). В результате столкновения на большой скорости оба транспортных средства загорелись. Многие пассажиры автобуса погибли, не сумев выбраться из горящего салона.

По имеющимся данным, большинство погибших - люди пожилого возраста, направлявшиеся на экскурсию. В живых остались не более восьми человек, трое из них получили ранения.

На месте происшествия работают порядка 60 сотрудников пожарно-спасательной службы.