В университете штата Теннесси в результате стрельбы ранены 3 человека
10:07, 23 октября 2015Мир
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По предварительным данным, 3 человека получили ранения в результате стрельбы в университете города Нэшвилл в американском штате Теннесси.
lifeusa.ru
Как сообщают местные СМИ, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Все раненые доставлены в больницу, передает Би-би-си. Однако в каком они состоянии не сообщается. Также не известно являются ли раненые студентами.
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Очевидцы говорят, что на территорию университета прибыли полицейские. В самой полиции ситуацию пока не комментируют.
Напомним, неделю назад три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на вечеринке возле здания университета Нэшвилла.
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