В университете штата Теннесси в результате стрельбы ранены 3 человека

Как сообщают местные СМИ, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Все раненые доставлены в больницу, передает Би-би-си. Однако в каком они состоянии не сообщается. Также не известно являются ли раненые студентами.

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Очевидцы говорят, что на территорию университета прибыли полицейские. В самой полиции ситуацию пока не комментируют.

Напомним, неделю назад три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на вечеринке возле здания университета Нэшвилла.