WikiLeaks намерен опубликовать электронную переписку главы ЦРУ

Анонс появился в официальном микроблоге интернет-ресурса в Twitter, передает Лента.ру.

Администраторы сайта сообщили, что письма Бреннана находятся в их распоряжении и вскоре с их содержанием смогут ознакомиться все желающие.

Упоминание о имеющемся у главы ЦРУ личном email-аккаунте появилось в газете The New York Post 18 октября. Редакция опубликовала интервью с хакером, который заявил, что ему удалось взломать принадлежащую Бреннану учетную запись на портале AOL и получить доступ к хранившимся в ней документам.

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По его словам, среди них была 47-страничная анкета, которую Бреннан заполнил для получения допуска к секретной информации. Также хакер сообщил, что взломал аккаунт в Comcast, принадлежащий Джею Джонсону — министру национальной безопасности США.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция Великобритании прекратила круглосуточное наблюдение возле посольства Эквадора в Лондоне, где скрывается основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж.