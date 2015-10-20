Хакеры взломали почту главы ЦРУ и директора министерства нацбезопасности США
Хакеры взломали электронные почтовые ящики директора ЦРУ США Джона Бреннана и главы министерства национальной безопасности Соединенных Штатов Джея Джонсона.
Об этом передает ZN.ua со ссылкой на ABC News,.
Отмечается, что почта Бреаннана была взломана на сервисе AOL, которой он не пользовался в рабочих целях после того, как был назначен на пост главы ЦРУ.
"Мы в курсе сообщений в социальных сетях и направили дело в соответствующие органы", - сказали в ЦРУ.
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Также подчеркивается, что электронная почта главы министерства национальной безопасности США не содержала какой-либо значимой или ценной информации.
Ранее УНИАН сообщал, что хакеры, связанные с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГ), взломали почту нескольких членов кабинета министров Дэвида Камерона.