Госдума РФ приняла в первом чтении закон о применении физической силы к заключенным

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, новая версия текста ко второму чтению уже предварительно согласована с правозащитниками.

«Фактически у нас на сегодняшний день есть подготовленный текст законопроекта ко второму чтению, предварительно согласованный и с (президентским) Советом по правам человека, и с уполномоченным по правам человека», - сказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

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Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в мае 2015 года.

Согласно тексту законопроекта, при любом нарушении режима содержания разрешается использовать силу и спецсредства. Также в законопроекте исключили слово «злостное» из описания сопротивления и неповиновения арестантов.

Кроме того, поправки предусматривают отсутствие ответственности надзирателя за причиненный вред. Также предлагается вписать в закон пункты о недопущении ударов «палкой специальной» по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца, а также применение водомета при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия.