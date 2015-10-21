В ООН заявили, что наступление на Алеппо вызвало новую волну беженцев

Об этом сообщило управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), передает украинская редакция "Немецкой волны". По данным OCHA, около 35 тыс. людей, которые жили к югу от Алеппо, вынуждены были оставить свои дома.

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Они безотлагательно нуждаются в продуктах питания и убежище, особенно с учетом похолодания, отметила пресс-секретарь управления ООН.

Как сообщалось, в наступательной операции на Алеппо, кроме регулярных войск Башара Асада, приняли участие также сотни бойцов из Ирана и отряды радикальной ливанской группировки "Хезболла". Поддержку с воздуха правительственным войскам оказывали российские ВВС.