Литва выделит на беженцев около 6 миллионов евро в 2016 году

Об этом заявил глава Министерства финансов Литвы Римантас Шаджюс, передает ТАСС.

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"Такая сумма заложена на эти цели в проекте государственного бюджета на 2016 год. Нам необходимо всесторонне подготовиться к приему беженцев, в том числе предусмотреть финансовые затраты государства, так как помимо средств, направляемых Евросоюзом, принимающая переселенцев страна солидарно участвует в процессе", - сказал министр.

На что именно пойдет выделяемая сумма, он не конкретизировал.

Сообщается, что всего в Литву смогут перебраться 1105 человек. Официальные инстанции отмечают, что пока говорить о денежных выплатах рано, так как не утверждены необходимые документы. Озвученная Римантасом Шаджюсом цифра при пересечете на человека дает 453 евро в месяц. Среднемесячная зарплата в Литве составляет сейчас 554 евро.