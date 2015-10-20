Еврокомиссия призывает провайдеров провести "антитеррористическую чистку" Интернета

12:41, 20 октября 2015
Мир
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Еврокомиссия призывает ведущих мировых интернет-провайдеров "очистить" Сеть от "материалов террористического содержания".

клавиатура интернет хакер / fotokanal.com

Как сообщил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, официальный призыв ЕК к провайдерам будет озвучен 2 декабря в Брюсселе, сообщает Росбалт.

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"Мы ведем переговоры с ведущими игроками мирового информационного рынка, включая Google и Microsoft с целью удаления с принадлежащих им ресурсов сообщений радикального или террористического содержания", — заявил Аврамопулос в интервью бельгийской газете "Суар".

Как сообщал УНИАН, суд Евросоюза объявил недействительным соглашение об упрощенном обмене данными между США и странами ЕС, известное под названием Safe Harbor.

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